- Locuitorii din Valea Orașului (Galați) s-au plans, in nenumarate randuri, de mirosul insuportabil care provine, in ultima perioada, de la fabrica de ulei din zona. Garda de Mediu a mers in control și a dat amenzi usturatoare.

- Locatarii de pe Aleea Bizușa nr. 6 din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca, au fost surprinși cand au observat ca pe avizierul blocului a fost afișata o taxa de inmormantare. Fara sa stea pasivi, oamenii au depus plangere, iar in mod surprinzator, situația s-a rezolvat. Asemenea incidente au mai avut…

- „In urma apariției in presa a unor afirmații facute de o autoritate publica a Capitalei, Arhiepiscopia Bucureștilor dezaproba folosirea cu scop electoral a pretextului de a sprijini sau nu construirea Catedralei Naționale”, a precizat Arhiepisocpia intr-un comunicat de presa.Arhiepiscopia Bucureștilor…

- Clujenii care locuiesc pe strada Buzau din cartierul Grigorescu spun ca se simt umiliți de cei de la Compania de Apa Someș. Oamenii au așteptat ieri o zi intreaga sa li se furnizeze apa in urma unei intreruperi, insa situația nu a fost remediata in timp util.Mai mult de atat, oamenii se plang ca asemenea…

- O zona din Manaștur, aflata chiar langa o gradinița, arata ca dupa razboi. Este vorba despre un spațiu verde, utilizat momentan ca parcare. Din cauza faptului ca zona nu este asfaltata cei care parcheaza pe spațiul respectiv propaga tot noroiul și pe strada principala. Mai mult, un locatar al zonei…

- Clujenii se plang din ce in ce mai des de serviciile oferite de Supercom, in majoritatea plangerilor fiind vorba despre faptul ca firma de salubritate nu aduna tot gunoiul sau il aduna prea rar. Clujenii din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca se plang ca dimineața tot cartierul miroase a gunoi din…

- Clujenii se plang ca iar miroase a gunoi in oraș. Mai exact ar fi vorba despre cartierul Gheorgheni. Oamenii sesizeaza ca dimineața devreme mirosul este insuportabil, iar firma de salubritate nu iși face treaba corespunzator. „Revin cu o problema care a ramas nerezolvata și despre care s-au mai…

- Primarul Emil Boc a venit cu cateva informații despre modul in care clujenii se pot debarasa de brazii de Craciun. Municipalitatea se așteapta sa fie colectați aproximativ 15.000 de brazi de la Cluj-Napoca. Primarul Emil boc a anunțat luni, 8 ianuarie, ca brazii de Craciun vor fi ridicați gratuit de…