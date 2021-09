Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis, vineri, situatia epidemiologica la finalul primei saptamani de scoala. Potrivit datelor centralizate din intreaga tara, peste o mie de elevi si 600 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus, iar 795 de clase sau grupe au activitatea fata in fata suspendata.…

- Facebook a decis sa extinda un experiment inceput in urma cu mai multe luni, care va duce la reducerea vizibilitatii continutului politic in cadrul platformei sociale. Dupa semnalele pozitive ale experimentului lansat initial pentru un numar limitat de utilizatori, acum, Facebook activeaza schimbarile…

- Rapperul Kanye West a anuntat ca, din motive personale, a depus la o curte de justitie din Los Angeles o cerere oficiala pentru schimbarea numelui, relateaza BBC. Actiunea lui vine dupa aproximativ trei ani de cand starul, fost candidat la presedintia SUA, a scris pe Twitter ca are in plan…

- Festival Interjudetean de Folclor “Hora la Prislop” revine, dupa un an, la o noua editie cu public, fiind programat sa aiba loc duminica in Pasul Prislop din Muntii Rodnei, dupa cum a informat, intr- o conferinta de presa, presedintele Consiliul Judetean Maramures, Ionel Bogdan. “E cel mai vechi festival…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, dupa cum au anuntat organizatorii. Potrivit Reuters, gala, care va avea loc pe 19 septembrie,…

- Cina romantica sau de afaceri? Angelina Jolie și The Weeknd au fost surprinși impreuna in Los Angeles. Cei doi au fost fotografiați chiar la ieșirea dintr-un celebru restaurant. Apariția celor doi a ridicat imediat semne de intrebare in randul fanilor. Angelina Jolie și The Weeknd au fost fotografiați…

- Patru romani au fost invitați in Academia de film americana (AMPAS), institutia care decerneaza premiile Oscar, potrivit agențiilor internaționale de știri, citate de Agerpres. Regizorul Alexander Nanau, Domnica Circiumaru (director de casting), Dana Bunescu (editor de film) si Anca Damian (scurtmetraje…

- Cantaretul canadian The Weeknd va fi co-autor si star al unui serial, aflat in pregatire la HBO. Potrivit Variety, “The Idol” va spune povestea unei cantarete pop care incepe o relatie cu un proprietar enigmatic al unui club din Los Angeles, care este liderul unui cult secret. The Weeknd, pe numele…