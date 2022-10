Sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat mai multe propuneri ale Comisiei pastorale, monahale și sociale privind Spovedania si duhovnicia. Astfel: Sfanta Spovedanie se savarșește in biserica, in fața unei icoane a Mantuitorului Hristos, pentru ca persoana care se marturisește sa aiba conștiința cat mai vie a prezenței lui Dumnezeu alaturi de ea și de duhovnic in timpul marturisirii; Preotul duhovnic are in primul rand datoria sa asculte și apoi sa intrebe cu delicatețe, doar pentru a-l ajuta pe penitent sa fie cat mai sincer…