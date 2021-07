Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește un proiect pentru ca prețul unei mașini electrice sa scada. Astfel, oamenii vor avea posibilitatea sa opteze pentru cele electrice. De asemenea, se pregateste intreruperea treptata a motorului cu combustie și taxa de poluare pentru producatorii de automobile. Un milion de puncte de incarcare…

- Renault a trimis semnale ca dorește sa-și accelereze planurile EV și acum este clar cat de agresiva va fi strategia companiei. Producatorul francez de automobile se așteapta acum ca 65% din gama sa sa fie electrificata pana in 2025 – potențialul „cel mai verde” mix de mașini din Europa, potrivit companiei,…

- Skoda Auto, parte a grupului german Volkswagen, intentioneaza ca vehiculele electrice sa reprezinte jumatate din vanzarile sale in Europa, pana in 2030, in cadrul tranzitiei sale de la motoarele conventionale la cele electrice, in urmatorul deceniu, a anuntat joi producatorul auto ceh, transmite…

- Oficialii Comisiei Europene discuta stabilirea unei noi tinte de interzicere a vanzarilor de masini cu motoare pe benzina si motorina. Noua tinta ar putea fi 2035. „Bruxelles-ul pregateste condamnarea la moarte a motoarelor termice", titreaza publicatia Politico, care citeaza trei oficiali europeni.…

- Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Renault și Nissan iși propun sa fie printre primii producatori de autovehicule care vand un milion de vehicule electrice, folosind un sistem uic de baterii, poziționandu-se alaturi de Tesla și Volkswagen ca lideri ai industriei, scrie Financial Times. Luca de Meo, director executiv al Renault,…

- Porsche, divizia de automobile sport de lux a grupului Volkswagen, intentioneaza sa construiasca o fabrica de baterii destinate vehiculelor electrice, a declarat directorul general al companiei, Oliver Blume, publicatiei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.