Norvegia: Mașinile electrice ar putea depăși mașinile pe benzină, în 2024 Norvegia este un adevarat paradis pentru mașinile cu zero emisii. De la inceputul anului, mașinile electrice au reprezentat 90% din totalul vanzarilor de mașini noi. In acest ritm, Norvegia are toate șansele sa iși atinga obiectivul de a interzice vanzarea de mașini termice noi pana in 2025. Dar, o alta curiozitate este ca, potrivit datelor oficiale, pe drumurile din Norvegia circula in prezent circa 776.003 mașini pe benzina,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

- Potrivit analiștilor și presei internaționale, pana la sfarșitul acestui an, sau inceputul lui 2025, numarul de vehicule electrice cu baterii (BEV) din Norvegia este pe cale sa depașeasca mașinile pe benzina.

