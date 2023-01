Societatea Romaneasca de avocatura Pavel Margarit și Asociații Incepand cu data 22 octombrie 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 283/2022 in Romania pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii in Romania, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și astfel s-a modificat și contractul individual […] Articolul Noile modificari aduse contractului individual de munca și Codului Muncii in Romania apare prima data in Curierul National .