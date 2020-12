Stiri pe aceeasi tema

- RESTRICȚII… Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat, joi seara, restricții și de sarbatori. Astfel, nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea…

- Restricții prelungite in Romania, pentru urmatoarele 30 de zile. De sarbatori nu vom putea ieși din case pe timpul nopții, petrecerile sunt interzise, iar concertele in aer liber ce atrageau mii de oameni au fost anulate. Se prefigureaza sarbatori cu restricții, odata cu prelungirea starii de alerta…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile.. „Sa vorbim deschis despre ce urmeaza. Situația nu este inca sub control și nu suntem intr-o...

- Campania ”De Craciun imparte zambete și speranța” este proiectul prin care, in postul Craciunului, Serviciul De Asistența Comunitara, al Protopopiatului Ortodox Roman Gherla, aduce bucuria Nașterii Domnului Iisus Hristos in casele și inimile copiilor ce provin din familii defavorizate, cu risc de excluziune…

- Bulgaria a introdus joi noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19. Intre orele 08:00 si 10:00 pot face cumparaturi doar persoane cu varsta de cel putin 65 de ani. Nicio persoana mai tanara de 65 de ani nu va fi servita in intervalul de doua ore specificat. Restricția este valabila…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca in timpul sarbatorilor de iarna și de Craciun vor fi restricții.Intrebat daca ia in calcul o stare de urgenta pentru perioada iernii, cum s-a decis in Israel, pentru a se limita deplasarile și intalnirile, șeful statului a…

- Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna cu 3%, iar 5% dintre ei au trecut deja la achizitionarea de cadouri pentru sarbatori incepand din luna octombrie, arata un studiu realizat de un magazin on-line. "Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna…

- Restricții drastice in doua țari din Europa. Aici oamenii nu mai au voie sa iasa din casa intre ora 21:00 și 06:00, masura impusa pentru limitarea raspandirii coronavirusului. 20 de milioane de oameni din marile orașe ale Franței și 28 de milioane de englezi traiesc, astazi, cu restricții dure pentru…