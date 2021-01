Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a revizuit luni normele sale in materie de aspect fizic, pentru a reflecta mai bine caracterul feminin si diversitatea etnica din randurile sale si a decis sa aprobe cerceii, coditele impletite si parul prins in coada, informeaza AFP miercuri. La finalul unei anchete solicitate…

- Portavionul american USS Theodore Roosevelt a sosit in Marea Chinei de Sud cu obiecticul afisat de a promova libertatea navigatiei - un prim exercitiu de rutina dupa instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, relateaza AFP.

- Urmatorul secretar american al Apararii, Lloyd Austin, s-a angajat marti sa combata extremismul in randul militarilor americani, dupa ce soldati in civil au participat la asaltul sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump asupra Capitoliului, informeaza AFP preluat de agerpres. "Activitatile…

- O ancheta a fost deschisa joi in legatura cu eforturile Pentagonului pentru a lupta impotriva ascensiunii extremismului in randul fortelor armate americane, in contextul in care militari si veterani sunt acuzati ca au participat la violentele de la Capitoliu pe 6 ianuarie, noteaza AFP preluat de…

- Armata americana trebuie sa integreze progresele tehnologice actuale pentru a-si mentine superioritatea fata de China, a afirmat joi seful statului major al armatei americane Mark Milley, care a estimat, de asemenea, ca SUA ar trebui sa desfasoare in strainatate forte armate de dimensiuni mai mici,…

- In pofida reducerii prezentei militare a SUA in Irak, Bagdadul doreste mentinerea in continuare a fortelor americane pentru a lupta impotriva gruparii Stat Islamic, a declarat joi seful comandamentului militar american in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, relateaza AFP. Prezenta continua…