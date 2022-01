Stiri pe aceeasi tema

- „Imi e și mie ușor sa propun in presa creștere de 40%. Nu am propus nimic, sunt discuții in spațiul public. Eu aștept soluții de la ministere, de la guvern, vedem daca se incadreasa in buget. Nu sunt de acord sa depașim deficitul bugetar. Orice masura trebuie sa respecte o masura liberala de baza: sa…

- Președintele Senatului il contrazice pe ministrul Energiei, care ii indemna pe romani sa nu plateasca facturile greșite. Președintele Senatului și al PNL, Florin Cițu, a explicat ca persoanele care nu platesc facturile vor plati penalitați. „Nu exista un cadru legal si nu a fost trecuta nicio Ordonanta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca vor fi schimbari la Legea compensarii si plafonarii pretului la energia electrica si la gaze. In plus, la facturile mari venite consumatorilor nu se vor aplica penalitati si urmeaza sa se faca analiza, pentru a se vedea care sunt furnizorii care…

- Nicolae Ciuca a anuntat o serie de noi masuri venite in sprijinul consumatorilor afectati de scumpirea energiei, precizand ca facturile vor fi recalculate si nu se vor percepe penalitati. In plus, la facturile mari venite consumatorilor nu se vor aplica penalitati si urmeaza sa se faca analiza, pentru…

- Legea energiei si a gazelor a fost modificata pe 31 decembrie 2021, iar in noile condiții consumatorii vor putea sa-și schimbe furnizorul doar cu plata unor sume catre companiile respective, astfel ca vor fi tot mai putini cei care vor putea sa faca acest lucru, atrage atenția Asociatia Energia Inteligenta…

- Proiectul de lege a aspru criticat de companiile energetice și de analiștii din sector, care au avertizat ca efectul masurii populiste ar putea fi prabușirea intregului sistem energetic, potrivit Reuters, citat de Agerpres.„O creștere șocanta a prețurilor ar putea duce numeroase gospodarii in pragul…

- Criza gazelor naturale este creata artificial de Federatia Rusa, prin Gazprom, si cred ca este nevoie de un front comun al tuturor statelor membre pentru a pune capac peste aceasta criza energetica, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, la Topul National al Firmelor…

- Criza gazelor naturale este creata artificial de Federatia Rusa, prin Gazprom, si cred ca este nevoie de un front comun al tuturor statelor membre pentru a pune capac peste aceasta criza energetica, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, la Topul National al Firmelor…