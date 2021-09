Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara amenajeaza noi locuri de parcare in oraș. Acestea sunt realizate in locul fostelor garaje de langa parcul Clabucet, pe strada Pepinierei, in zona Steaua și Bucovina. „Acest model de demolare a garajelor și crearea de locuri noi de parcare la nivel va fi continuat. Cele patru parcari…

- Potrivit proiectului, sala multifunctionala va putea gazdui atat competitii nationale, cat si internationale avand o capacitate de 2.200 de locuri. Suprafata totala necesara pentru toate functiile acesteia este de aproximativ 7100 de mp, iar suprafața de joc are 800 de mp. Valoarea totala a investiției…

- Saptamana ce a trecut, angajații DSP Bistrița s-au ocupat de creșe, gradinițe și spații de joaca. Mai mult au „montat și demontat„, dar au și turnat asfalt pe o porțiune de strada. Saptamana de lucru care tocmai s-a incheiat a fost una mai ușoara pentru angajații DSP Bistrița. Aceștia au asfaltat doua…

- Un studiu de peste 15 pagini facut public de Primaria Timișoara arata ca nu sunt suficiente locuri de parcare in oraș și ca municipalitatea ar putea gestiona mai bine decat SDM sistemul de parcare. In plus, parcarile de la marginea carosabilului nu sunt vazute cu ochi buni de noua administrație, astfel…

- Consiliul Judetean Sibiu anunta ca a obtinut Autorizatia de Construire a Noului Spital Judetean. Documentul reprezinta ultima etapa de avizare si primul pas prin care institutia poate depune proiectul in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile, potrivit news.ro. Unitatea va avea…

- A trecut mai bine de o luna de cand Primaria Timișoara cauta un voluntar care sa dezvolte platforma beta a instituției, dar inca nu a reușit sa il gaseasca. Intre timp a mai incheiat un contract cu firma Expertissa, cea care se ocupa, de aproximativ 20 de ani, de site-ul PMT. Valoarea acestuia este…

- In fiecare dimineata, intr-un interval de numai doua ore, in Targoviste intra circa 12.000 de autoturisme, de unde aglomeratie si disconfort in trafic dar si dificultatea gasirii unui loc de parcare. Pentru a elimina macar in parte aceste neajunsuri, conducerea Primariei Targoviste urmeaza sa elaboreze…

- Consilierul loca Roxana Iliescu de la Pro Romania facea in ianuarie 2021 prima interpelare in ședința CLT pe tema demolarii garajelor și realizarea de locuri de parcare pe strada Martir Elena Nicoara (fosta Pepinierei). „De atunci și pana astazi inclusiv, am susținut importanța deblocarii și reluarii…