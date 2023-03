Stiri pe aceeasi tema

- Cucerirea orasului Bahmut, epicentrul unor lupte violente timp de mai multe luni in estul Ucrainei, este necesara pentru continuarea ofensivei ruse, a afirmat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, citat de AFP. „Acest oras este un nod important (de linii) de aparare pentru soldatii ucraineni…

Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, a declarat ca ramane optimist și nu crede intr-un sprijin militar al Chinei pentru Rusia, relateaza Rador.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul unei intalniri de lucru de miercuri cu șefii birourilor de presa straine acreditate in Rusia, le-a cerut acestora sa transmita adevarul pe fondul acelor fapte pe care partea rusa le ofera despre ceea ce se intampla in Ucraina. Ministrul rus a menționat…

Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a spus ca Ucraina impiedica in prezent Rusia sa domine Marea Neagra, atunci cand a fost intrebat despre riscul potential pentru sudul Ucrainei in cazul unei posibile contraofensive rusesti pe scara larga, relateaza CNN.

- Ministrul adjunct rus de externe, Serghei Versinin, a subliniat ca Rusia este pregatita pentru negocieri de pace cu Ucraina, dar fara sa existe unele condiții prealabile si organizate in baza realitații existente. Serghei Versinin a facut aceste declaratii intr-un interviu acordat postului TV Zvezda.…

Ministrul ucrainean al energiei, German Galuscenko, a declarat sambata ca zilele urmatoare vor fi "dificile" in ceea ce priveste alimentarea cu energie, dupa ce cel mai recent atac rusesc cu rachete a lovit infrastructura critica din mai multe regiuni, informeaza Reuters, transmite Rador.

- Rusia isi consolideaza trupele in Ucraina, dar fortele ucrainene rezista in luptele inversunate care se dau in si in jurul orasul Soledar, din regiunea Donețk, a declarat joi ministrul ucrainean adjunct al Apararii, Hanna Maliar.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca, pe 26 decembrie, Ucraina va ridica oficial problema excluderii Federației Ruse din Consiliul de Securitate al ONU. „Maine (luni, n.r.), vom prezenta oficial aceasta poziție… Intrebarea noastra este foarte simpla: are Rusia dreptul sa ramana…