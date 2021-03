Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria inchide școlile, gradinițele și magazinele neesențiale incepand de luni, odata cu intrarea in vigoare a noilor restrictii instituite pentru a frana ceea ce autoritatile de la Budapesta considera a fi al treilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Scolile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria incepand de astazi, odata cu intrarea in vigoare a noilor restrictii instituite pentru a frana ceea ce autoritatile de la Budapesta considera a fi al treilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza agentia EFE. Invatamantul primar…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.Vineri au fost confirmati cu noul coronavirus 110…

- Școlile vor incepe de saptamana viitoare in condiții asemanatoare cu cele din toamna. „Am estimat 2.420.000 de elevi numarul celor care vor incepe școala. Toți elevii și profesorii vor purta obligatoriu maști iar cadrele didactice vor face triajul copiilor. Exista insa și reguli noi. Spre exemplu, pe…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Ungaria a prefațat redeschiderea școlilor, dupa vacanța de sarbatori, cu o campanie de doua zile de testare rapida, in masa, pentru noul coronavirus a angajaților din școli și gradinițe, potrivit unui anunț de luni al guvernului. Acesta arata ca obiectivul este acela ca unitațile de invațamant sa-și…

- Ungaria a prefațat redeschiderea școlilor, dupa vacanța de sarbatori, cu o campanie de doua zile de testare rapida, in masa, pentru noul coronavirus a angajaților din școli și gradinițe, potrivit unui anunț de luni al guvernului . Acesta arata ca obiectivul este acela ca unitațile de invațamant sa-și…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata,…