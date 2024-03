Noi licitații funciară cu strigare anunțate de autoritățile municipale Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 29 martie 2024, ora 10:00, va avea loc licitația funciara cu strigare privind vinzarea-cumpararea terenurilor din intravilanul municipiului. Evenimentul se va desfașura in Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43. La concurs sint expuse 16 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție lo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

