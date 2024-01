Stiri pe aceeasi tema

- A fost prins criminalul romancelor din Italia. Conform presei italiene este vorba de un barbat, tot roman, care a fost deja arestat pentru moartea suspecta a celor doua femei. Cele doua femei, Maria și Delia, despre care se spune ca ar fi fost prietene, au fost gasite in case diferite, la mica distanța…

- Noi detalii șocante in cazul romancelor descoperite moarte in Italia! Femeile locuiau in localitatea Naro, din Sicilia, și au fost gasite decedate la distanța de 150 de metri una fața de cealalta, joi noapte, 4 ianuarie 2024. In urma investigațiilor anchetatorilor, suspectul principal este un roman…

- Femeia gasita moarta alaturi de fiica sa, intr-o locuinta din comuna brasoveana Hoghiz, si-a sunat sotul aflat in alt judet, cu putin timp inainte de momentul in care se presupune ca a murit, barbatul declarand anchetatorilor ca in urma discutiei cu ea a avut sentimentul ca acasa se intamplase „ceva…

- Au ieșit la iveala noi detalii din ancheta in care este implicat Mihai Ungureanu, muncitorul roman de 40 de ani, decedat in luna iulie, intr-o localitate din provincia Caserta, Italia. In aceste momente, trei persoane sunt cercetate in legatura cu moartea barbatului.

- Apar noi detalii in cazul Doinei Jurca, tanara doctorița de 31 de ani din Galați, care a fost gasita injunghiata intr-un apartament din Franța. Logodnicul Doinei spune ca principalul suspect este un francez, care ar fi fost reținut

- Polițiștii continua ancheta in cazul lui uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce l-au eliberat pe Laurențiu Lacatuș, din lipsa de probe, oamenii legii o cauta acum pe femeia cu care a fost vazut principalul suspect in acest caz. Ea ar fi iubita lui și ar fi incercat sa vanda ceasurile pe care barbații…

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- Crima din comuna Manoleasa, județul Botoșani, care a avut loc in urma cu cateva zile a șocat o țara intreaga. O mama si fiica ei au fost gasite moarte intr-o casa parasita. Iata cine este principalul suspect in cazul dublei crime!