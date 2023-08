Stiri pe aceeasi tema

- Arthitectul clujean Radu Vomir a murit nevinovat intr-un accident dramatic de motocicleta din județul Alba. Un TAF care transporta lemne a ieșit din padure, chiar in fața motociclistului, acesta neavand nicio șansa de a evita impactul.Accidentul s-a produs in 14 august, in jurul orei 18.45. Un tanar…

- Arthitectul clujean Radu Vomir a murit nevinovat intr-un accident dramatic de motocicleta din județul Alba. Un TAF care transporta lemne a ieșit din padure, chiar in fața motociclistului, acesta neavand nicio șansa de a evita impactul.Accidentul s-a produs in 14 august, in jurul orei 18.45. Un tanar…

- Arthitectul clujean Radu Vomir a murit intr-un accident dramatic de motocicleta din județul Alba. Un TAF care transporta lemne a ieșit din padure chiar in fața motociclistului, care nu a mai avut nicio șansa.Accidentul s-a produs in 14 august, in jurul orei 18.45. Un tanar de 25 de ani, din comuna Lupșa,…

- Radu Vomir, un arhitect din Cluj cu o cariera in ascensiune, in varsta de 44 de ani, a murit intr-un accident de motocicleta, din cauza inconștienței unor taietori de lemne. Doi copii au ramas fara tata. Accidentul a avut loc ieri pe DN 75 raza orasului Baia de Aries. Motociclistul Radu Vomir se deplasa…

- Un barbat de 64 de ani a decedat in urma unui accident rutier produs, pe traseul R-6, in apropierea localitații Vranești din raionul Singerei. Tragedia s-a intamplat astazi, 15 august, in jurul orei 13:00.

- Arhitectul clujean Radu Vomir, 44 de anim, a murit intr-un accident de motocicleta, fiind complet nevinovat. Motociclistul se deplasa prin comuna Lupșa, cand de pe un drum forestier i-a ieșit in fața un TAF ”Tractor Articulat Forestier). Impactul a fost extrem de violent. AICI sunt imagini VIDEO…

- Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce mașina in care se aflau a parasit drumul și a lovit un stalp de susținere a rețelei electrice, in localitatea Dobridor, județul Dolj, informeaza Mediafax.Accidentul din Dobridor a avut loc dupa ora 24.00.…

- Un barbat de 50 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un autoturism, accidentul avand loc pe DN 13A, in judetul Harghita. Traficul se desfasoara pe un singur fir, conform news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 13A, in localitatea Capalnita.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…