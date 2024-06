Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a murit carbonizat joi, dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata cu benzina, in judetul Braila, era politist, fiind angajat in 2022. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie, cand tatal sau l-a gasit inconstient in cada. A urmat sedinte de asistenta…

- Mama lui Bogdan, tanarul care a murit dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata cu benzina, in Braila, a transmis un mesaj sfașietor prin intermediul rețelelor de socializare. Femeia este distrusa de durere.

- Barbatul care a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata, in judetul Braila, era politist, fiind angajat in 2022. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie, cant tatal sau l-a gasit inconstient in cada. A urmat sedinte de asistenta psihologica…

- S-au aflat noi detalii despre Bogdan, tanarul care a murit dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata cu benzina. Barbatul era polițișt iar in trecut s-a confruntat cu probleme emoționale. In cazul lui, oamenii legii iau in calcul o posibila sinucidere.

- Cine este Bogdan, tanarul care a avut parte de un sfarșit tragic intre localitațile Lacu Sarat și Silistraru. Șoferul a murit, dupa ce a lovit frontal o cisterna cu benzina in Braila. Apropiații sunt devastați de durere.

- O cisterna, care ar fi incarcata cu benzina, si un autoturism s-au ciocnit, miercuri, pe DN 2B, in județul Braila. Apoi, ambele vehicule au luat foc. Primele informații arata ca o persoana ar putea fi incarcerata. Traficul este blocat complet.

- Naomy a fost condusa pe ultimul drum de prieteni și persoanele apropiate! Artista transgender a murit dupa o lunga lupta cu cancerul, in timp ce se afla intr-un spital din Germania. In urma cu cateva zile a fost adusa acasa, iar acum Naomy a fost inmormantata. Iata imagini dureroase de la eveniment!

- Serviciile de securitate si politia au anuntat ca trei oameni au fost raniti usor dupa ce o masina a intrat in ei, luni, la Ierusalim. Incidentul a fost numit atac terorist, informeaza dpa. Doi tineri de 18 si 22 de ani, cu rani usoare, dupa acest atac au fost preluate si transportate la spital de serviciul…