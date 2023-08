Noi exproprieri pe traseul autostrăzii Dumbrava-Buzău, în două comune prahovene V. Stoica Guvernul Romaniei a avut pe ordinea de zi, in cadrul ședinței de saptamana trecuta, un proiect de hotarare privind exproprieri suplimentare pe traseul autostrazii Dumbrava-Buzau, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de imprumut si pentru relocarea utilitatilor. ”Pentru continuarea lucrarilor aferente obiectivului de investiții „Autostrada Ploiesti-Buzau”, a fost emis Avizul C.T.E. nr. 5441/25.05.2023 prin care s-a aprobat Proiectul Tehnic – completare locații gropi de imprumut, ca urmare a faptului ca materialul de umplutura devine insuficient din punct de vedere cantitativ,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

