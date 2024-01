Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical e in prag de colaps in plin val de viroze și gripa, iar viețile pacienților sunt puse in pericol de criza de personal. Sindicaliștii din Sanatate amenința cu greva generala și susțin ca e nevoie de cel puțin 30.000 de noi angajați in sistem. Lucru posibil doar printr-un memorandum aprobat…

- Memorandumurile initiate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din sanatate ar putea fi aprobate saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul Alexandru Rafila."Anul trecut au fost luate o serie de masuri care au limitat angajarile in…

- Noul an va fi anul protestelor. Angajații din Sanatate amenința ca pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani."Lucratorii din sistemul sanitar și cel de asistența sociala sunt foarte deciși de aceasta data, va fi cea mai mare revolta din ultimii 20 de ani in cele doua sisteme. Noi…

- Federatia SANITAS anunta, miercuri, ca, dupa aproape o luna de proteste, angajatii din DSP-uri urmeaza sa beneficieze in sfarsit de o majorare a veniturilor. Sindicalistii apreciaza ca doar astfel salariatii din domenii dezavantajate de Guvern pot obtine majorari salariale si fac apel la colegi pentru…

- Guvernul a refuzat propunerea de marire a salariilor din Sanatate cu 20% de la 1 ianuarie 2024 si, cel mai probabil, vor fi declansate actiuni de protest in perioada urmatoare, a declarat prim-vicepresedintele Federatiei Sanitas, Iulian Pope. Acesta a participat miercuri, la Palatul Victoria, alaturi…

- Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate anunta ca va organiza, marti, un protest in fata Ministerului Sanatatii, solicitand majorarea salariilor cu 25%, asa cum a fost aprobata pentru personalul din CAS, si eliminarea completa a discriminarii personalului TESA, in noua lege a salarizarii,…

- Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate a anunțat ca marți, 12 decembrie, va fi organizat un protest in fața Ministerului Sanatații. Sindicaliștii vor salarii cu 25% mai mari.

- Sindicaliștii din Educație s-au intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu premierul Marcel Ciolacu și au discutat despre majorarea salariilor din invațamant in anul 2024, dar și despre inechitațile salariale.Astfel, potrivit unui document consultat de STIRIPESURSE.RO, referitor la majorarea salariala…