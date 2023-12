Stiri pe aceeasi tema

- Cele 47 de inregistrari audio din dosarul lui Catalin Cherecheș au fost un element central al acuzarii, iar expertizele au confirmat autenticitatea lor.Cherecheș suținea ca inregistrarile ar fi fost trunchiate, o acuzație infirmata de analizele specifice. Mai mult, deși primarul spunea ca…

- Una dintre probele principale ale acuzarii in cazul lui Catalin Cherecheș au fost cele 47 de inregistrari audio realizate cu un Iphone S 5. Instanțele au analizat expertize și contra-expertize pentru a raspunde acuzațiilor primarului conform carora inregistrarile au fost trunchiate.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura, din practica anterioara, 30-45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar dura 10 zile. Ministrul…

- Care era planul lui Catalin Cherecheș de a scapa de inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv. Care este legatura dintre fostul primar din Baia Mare și mafia italiana. Dezvaluiri șocante.

- In motivarea deciziei de condamnare, Curtea de Apel Cluj retine, printre altele, ca "infractiunea comisa de inculpat este de o gravitate ridicata tocmai prin raportare la scopul si mobilul comiterii infractiunii, amintite deja, si la calitatea speciala de demnitar alesldquo;. "Din modul in care inculpatul…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, era sub control judiciar și a fugit totuși de sub nasul poliției, susțin reprezentanții USR, care solicita explicații publice din partea miniștrilor Alina Gorghiu și Catalin Predoiu.

