- Socrii primarului fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș au fost condamnați joi la inchisoare cu suspendare in dosarul in care erau judecați pentru dare de mita, respectiv complicitate la dare de mita. Magistrații din Mureș au decis sa o condamne pe Claudia Gliga la 3 ani de inchisoare cu…

- Gliga Dorin Petru si Gliga Claudia, socrii fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches, trimisi in judecata de procurorii DNA, au fost condamnati.Joi, 11 aprilie 2024, Tribunalul Mures i a aplicat barbatului 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mita. Asta in…

- Fostul primar de Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru corupție, obține o victorie de etapa la Curtea de Apel Cluj, instanța ce a admis contestația in anulare impotriva deciziei de condamnare.

- Catalin Cherecheș a primit o noua lovitura din partea oamenilor legii. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa ii respinga cererea de stramutare inaintata de fostul primar din Baia Mare a soluționarii contestației in anulare la o alta curte de apel decat cea din Cluj.

- In luna noiembrie, fostul primar Catalin Chereches a parasit tara inainte de a primi condamnarea finala de cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, pe la Vama Petea, folosind cartea de identitate a verisorului sau aflat in Germania. Astazi, telefoanele si calculatoarele fostului primar din…