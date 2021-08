Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Dinu Todoran, a declarat ca schimbarile pe care le-a efectuat in meciul cu Gaz Metan Medias au fost inspirate, informeaza News.ro. "A fost o victorie muncita, jucatorii au tot meritul, au crezut pana la final. Am un grup unit, cu jucatori de caracter. Per total, eu zic ca…

- Astra Giurgiu, echipa retrogradata din Liga I, a fost invinsa de Metaloglobus cu scorul de 2-1, sambata, pe teren propriu, in primul meci din etapa de debut a Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi, o alta echipa retrogradata din Liga I, a fost invinsa de Petrolul cu 2-0, la Ploiesti.…

- Viteza cu care Romania va face tranzitia catre o economie verde va fi diferita fata de cea a altor tari UE, iar sustinerea partenerilor europeni va trebui sa fie mai mare pentru tara noastra, a declarat prim-ministrul Florin Citu. "Avem mai multe obiective in acest moment. Pe de-o parte, este acesta…

- Executivul a aprobat, astazi, 21 iulie, acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren, banii urmand sa fie folositi pentru repararea a 1.085 de obiective din 243 de unitati administrativ teritoriale, a declarat prim-ministrul Florin Citu. „Astazi, in…

- Jucatorii echipei naționale de fotbal din Rusia au nevoie de ajutor spiritual pentru a se concentra mai mult asupra victoriei. Aceasta opinie a fost exprimata pentru RIA Novosti de președintele Comisiei Patriarhale pentru Cultura Fizica și Sport, Mitropolitul Mitrofan (Badanin) de Murmansk și Moncegorsk.…

- In ședința de Guvern de miercuri, 9 iunie, a fost adoptata prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 12 iunie. Masura a fost anunțata de premierul Florin Cițu, care a punctat insa ca, in urma scaderii numarului de cazuri se vor lua și unele masuri de relaxare a restricțiilor. Printre…

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, este principala favorita la castigarea Campionatului European de fotbal - EURO 2020, conform unui calcul al cercetatorilor din cadrul mai multor universitati europene, informeaza cotidianul belgian Le Soir. Cercetatori in matematica de la universitatile…

