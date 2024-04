Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 – 29 Martie 2024, s-a desfașurat, in Cluj-Napoca, Simpozionul și concursul interjudețean de cultura religioasa ,,Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania. Vocea din agora cetații”, Ediția a II-a. Iata cu ce premii s-au intors de acolo elevii Liceului Ortodox Nicolae Steinhart din Satu Mare:…

- Azi a avut loc deschiderea festiva a celei de-a zecea ediții a Concursului regional de matematica aplicata in economie Ecomat, care se desfașoara in Satu Mare, in perioada 12-14 aprilie 2024 și la care participa elevi din județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Mureș și Satu Mare. Anul acesta…

- Duminica, 31 martie 2024, la sfarșitul Sfintei Liturghii, pe baza parteneriatul Școala – Biserica, 11 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 3 Cugir au fost premiați de catre Pr. Bogdan Șalariu – Parohia Ortodoxa Nr. 5 și Pr. Adrian Cebotari – Parohia Ortodoxa Nr. 7 din Cugir. Pe langa diplomele obținute la…

- Cei mai buni elevi la matematica din județul Cluj au participat, in perioada 22 -24 martie 2024, la Concursul interjudețean de matematica ,,Grigore Moisil” organizat la Oradea, in județul Bihor. La acest concurs participa elevii din loturile județene de matematica din județele Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Surpriza neplacuta avea sa vina luni, dupa ce un elev din Satu Mare a depus contestație și nota lui s-a dublat subit. The post SCANDAL LA CONCURSUL DE MATEMATICA Eleva din Carei dezavantajata de contestare controversata first appeared on Informatia Zilei .

- Recent, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare s-a desfașurat Concursul de Matematica „Tinere Speranțe” – ediția a XVII-a. Au participat peste 300 de elevi și 100 de cadre didactice din județele: Cluj, Bistrița, Satu Mare și Maramureș. Au fost acordate in total 151 de premii și mențiuni. In…