Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in perioada 10-12 mai, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, cea de-a doua ediție a StomaTim Expo, eveniment dedicat produselor și echipamentelor tehnico-medicale stomatologice. In aceeași perioada, in Sala Europa a CRAFT, va avea loc…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in cursul lunii aprilie 2018 noi serii de cursuri. Este vorba despre: Responsabil de mediu (Cod COR 325710) Perioada: 23 aprile – 4 mai 2018 (de luni pana vineri intre orele 1700– 2100) Locație:…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit in aceste zile seminarul "Totul despre Regulamentul General privind Protecția Datelor", tema discuțiilor fiind protejarea datelor cu...

- Firmele care doresc sa afle mai multe informații despre cum pot cumpara produse din China sunt invitate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe, la Timișoara, la un eveniment de promovare a uneia dintre cele mai importante expoziții din Europa Centrala și de Est. Este vorba…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in calitate de coordonator de proiect și S.C. GAPA S.R.L., partener de proiect, organizeaza, in data de 7 martie 2018 conferința de lansare a Proiectului: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener și Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, anunța inceperea Proiectului „Start Smart – stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din regiunea de vest”. Obiectivul general al acestuia…