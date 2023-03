Stiri pe aceeasi tema

- O vaca Watusi, rafa aflata printre cele mai vechi din lume, si o bufnita sunt ultimele achizitii ale Gradinii Zoologice din Sibiu. Animalele pot fi deja vazute de catre vizitatori, potrivit news.ro.”Animale noi la Zoo Sibiu! Gradina Zoologica Sibiu a devenit ”acasa” pentru inca doua animale. O vaca…

- Potrivit unui sondaj de opinie efectuat de Institutl "Nezopont", FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Crestin-Democrat) ar intruni majoritatea voturilor alegatorilor, daca alegerile parlamentare ar avea loc in aceasta duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu un port la Mediterana, cu terenuri agricole la vecini, cu proiecte de intarire a minoritatii maghiare si cu planuri de dominatie energetica regionala, Ungaria a tot incercat in ultimii ani sa-si extinda influenta in exterior, limitand in acelasi timp puterea Comisiei Europene in interior, scrie…

- Mai mulți crescatori de animale din Bulgaria protesteaza din cauza prețurilor scazute de achiziție a laptelui. Insa, la Drachevo, Mihail Mihailov, reușește sa depașeasca problemele din sector. Mihail Mihailov este crescator de animale ca formație, crește 70 de vaci pentru producție de lapte in ferma…

- Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor din 15 țari, copiii au pierdut, in medie, echivalentul unui sfert de an școlar din cauza inchiderii școlilor in perioada pandemiei. Astfel, numeroși copii au inregistrat intarzieri semnificative in procesul de invațare fara a reuși sa recupereze, potrivit…

- Europa se confrunta de aproape un an cu o epidemie de gripa aviara, cea mai devastatoare inregistrata vreodata, aproximativ 50 de milioane de pasari fiind sacrificate, transmite HuffPost. Intre octombrie 2021 și septembrie 2022, Europa a fost afectata de o epidemie de gripa aviara inalt patogena (IAHP)…

- Parlamentarii au votat proiectul de lege prin care a fost scazuta varsta minima de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE și D, DE. „Alaturi de colegii mei liberali din Parlamentul Romaniei, am votat astazi proiectul de lege prin care a fost scazuta varsta minima de obținere a permiselor…

- Marea majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene au convenit, in principiu, sa inghete miliarde de euro din fondurile de la bugetul UE alocate Ungariei dupa o reuniune a reprezentantilor permanenti ai statelor membre de la Bruxelles, au confirmat luni seara mai multi diplomati pentru dpa.…