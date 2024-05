Noi acuzații teribile la Spitalul Pantelimon. 30 de pacienți ar fi murit în câteva zile Potrivit informațiilor din spațiul public, in perioada 19-21 ianuarie s-ar fi inregistrat 30 de decese la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala. In data de 19 ar fi murit 19 oameni, iar urmatoarea zi s-ar fi inregistrat alte morți suspecte. Nici spitalul, dar și nici Ministerul Sanatații nu ar fi verificat situația semnalata in perioada respectiva.Surse din spital spun ca nu s-a demarat nicio ancheta pentru ca nu ar exista nicio sesizare despre cele intamplate in luna ianuarie a acestui an. Reprezentanții asociațiilor de pacienți reclama insa nereguli: pacienții nu ar fi fost tratați corespunzator,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

