- Casa Alba anunta ca retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia la sfarsitul lunii august. Intre timp, baza de la Bagram, situata la 50 de km de Kabul, a fost returnata oficial armatei afgane, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o.

