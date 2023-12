Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier in aceasta seara pe DN 66 (Dealul Hategului), in judetul Hunedoara. O coliziune intre doua masini a produs sase victime: un minor, doi barbati si trei femei au fost transportate de urgenta la spital. Pompierii ISU Hunedoara, din Bretea Romana, din Totești și de la Detașamentul Hunedoara…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la cabina unui tir parcat in localitatea aradeana Zerind. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze remorca si incarcatura autocamionului. In jurul orei 8 pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in localitatea aradeana Almaș. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gurahonț cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Alerta pentru pompierii din Hunedoara dupa ce un incendiu de vegetatie uscata a fost semnalat in orasul Calan. Aproximativ 400 de metri patrati sunt afectati de foc si exista posibilitatea de propagare a flacarilor la cimitirul din apropiere. La fata locului intervine Detasamentul de pompieri Hunedoara.…

- Pompierii hunedoreni au fost solicitati in aceasta dupa amiaza in localitatea Josani, judetul Hunedoara, dupa ce o masina a luat foc intr-o zona agricola. Salvatorii de la Detașamentul Hunedoara au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului echipajele…

- Pompierii aradeni au intervenit ieri seara de urgenta la o gospodarie din satul Avram Iancu, comuna Varfurile. Dupa o lupta de trei ore cu flacarile care au cuprins o anexa lipita de casa, acestia au reusit sa salveze locuinta. Acoperisul a ars si mai multe incaperi ale anexei au fost afectate. Ieri,…

- Trei incendii in județ, in doar cateva ore. Hectare intregi au fost parjolite și zeci de tone de furaje au fost facute scrum In ultimele ore, pompierii au intervenit pentru stingerea a trei incendii de furaje, deșeuri manajere și vegetație uscata, in urmatoarele localitați: ✔️Mașcateni – au ars aproximativ…