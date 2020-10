Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand cu luna octombrie, NN Romania, lider pe piata asigurarilor de viata si pensii private, isi consolideaza portofoliul de produse, intrand si pe segmentul asigurarilor de locuinta. Intr-o perioada in care petrecem mai mult timp acasa si avem o legatura mai stransa ca niciodata cu casa noastra,…

- Asiguratorul NN Group a anuntat vineri ca Anna Grzelonska, director general al NN Asigurari de Viata, a fost numita la conducerea NN in Turcia incepand cu 1 decembrie 2020, iar Gerke Witteveen, directorul financiar al NN Asigurari de Viata, va prelua mandatul de CEO interimar al companiei in Romania,…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene erau in 2018 in invatamantul primar 24,5 milioane de elevi si 1,8 milioane de invatatori, o medie de 13,6 elevi la un cadru didactic, Romania avand cel mai mare numar de elevi – 19,5 – care ii revin unui invatator, arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Romania era inregistrata in 2017, la cel mai recent buletin Eurostat, printre țarile cu cele mai multe omoruri din Uniunea Europeana.Conform datelor analizate de Eurostat, Romania se afla pe locul 5 in Uniunea Europeana, cu 1,5 omucideri la suta de mii de locuitori. Datele pe 2017 arata…

- Romania este singurul stat membru al Uniunii Europene cu un procent sub 20% al salariaților care au muncit de acasa pe perioada pandemiei, arata statisticele Eurostat. Țara noastra este astfel statul din Uniunea Europeana care are cea mai mica pondere de angajați care au trecut la telemunca. Conform…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor…

- Eurostat a anunțat ca Romania se afla intre țarile cu cea mai mica rata a șomajului in iunie, luna in care in majoritatea statelor membre ale UE au inceput sa fie ridicate restrictiile menite sa opreasca raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19). In randul statelor membre, cele mai scazute rate…