Nicușor Mocuța este unul din romanii care au avut norocul sa traiasca visul american. A ajuns in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, in urma cu 16 ani, cu 500 de dolari in buzunare. Astazi are propria companie de comerț electronic și circa 100 de locuințe peste ocean și Romania. Intr-o lume total straina pe care a descoperit-o la 21 de ani, bihoreanul a dormit saptamani pe banci in parcuri publice pana și-a gasit de munca. ”Primul taxi pe care l-am luat m-a costat aproximativ 100 de dolari și am ramas cu 400 de dolari, toți banii mei. A fost un șoc, nu voi uita niciodata asta”, povestește…