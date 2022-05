Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuza, vineri, prefectul Capitalei, Toni Grebla, ca refuza sa atace in instanta doua autorizatii de construire pentru doua imobile de pe Soseaua Kiseleff, emise de Gabriela Firea pe final de mandat. ”E o abordare diversionista, manipulatoare, total incorecta”,…

- CSM București va avea din vara un nou șef de secție la handbal, care ar putea fi și team manager la echipa feminina, iar pentru aceste posturi concureaza patru persoane susținute de doua tabere adverse. Cristina Varzaru, Daniel Georgescu, Vlad Enachescu și Andrei Luca sunt cei care duc aceasta cursa.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor „e noua bata a PSD in București”, acuza, luni, Nicușor Dan: „Incearca in zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv transportul in comun din Capitala”. „ANPC e noua bata a PSD in București. Autoritatea…

Astazi, la hotelul JW Marriott din București, au loc alegerile la Federația Romana de Handbal. Pentru postul de președinte FRH se lupta patru candidați: Alexandru Dedu (actualul președinte FRH),...

- Primarul Nicușor Dan spune ca Teatrul Metropolis nus e va inchide insa se va inchide "robinetul risipei", asta deoarece edilula decis sa trimita Corpul de Control la toate instituțiile de control din subordinea primariei. Se fac inclusiv evaluari ale directorilor acestor instituții. Ne amintim foarte…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in ultimii doi ani bugetele teatrelor din București au fost taiate drastic, iar unii dintre actori nu au mai fost platiți de luni bune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

