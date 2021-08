Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile au fost facute in contextul in care miercuri Consiliul General al Capitalei urmeaza sa dezbata un proiect de hotarare privind aprobarea actiunilor necesare in vederea realizarii sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) prin transferul de activitate de la ELCEN S.A.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a admis luni ca Municipalitatea nu are in prezent bani pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica, dar a mentionat ca Primaria doreste sa ii fie extinsa limita de indatorare, pentru a putea achita prima transa. Precizarile au fost facute in contextul…

- Primaria Capitalei intentioneaza sa achizitioneze activele ELCEN prin Compania Termoenergetica. Transferul afacerii ar urma sa fie decis pe 1 septembrie de catre Consiliul General al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe site-ul Primariei.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in sedinta de luni, majorarea valorii celor patru proiecte finantate prin Programul Operational Regional privind achizitionarea a 100 de autobuze electrice, dupa ce pretul estimativ al unui astfel de vehicul a crescut de la 480.000 de…

- Primaria Capitalei și cele șase de sector se pot asocia pentru a atrage finanțare europeana cu care sa rezolve, macar in parte, problema gunoiului din București. Decizia a fost luata in ședința de luni a Consiliul General, prin vot, cu 31 de voturi pentru, 14 impotriva și o abținere. La inființarea…

- "In Capitala, taximetristii sunt controlati si, daca nu au autorizatiile avizate, sunt amendati si li se ridica placutele de inmatriculare, cu toate ca am facut demersuri, inca de la preluarea mandatului actualului Primar General, incercand sa discutam problemele din activitatea de taxi si inchiriere…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, promite ca sobolanii si capusele vor disparea, iarba din parcuri va fi cosita, iar gropile vor fi asfaltate. Anuntul edilului a venit miercuri, in plin razboi la Primaria Capitalei intre USR si PNL, cand cele doua partide se acuza reciproc de boicot. „Operațiunea de…

- Primaria Capitalei va contracta un imprumuturi in valoare de 135 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, primarul general, Nicusor Dan, un proiect de hotarare in acest sens fiind dezbatut in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. ”Solicit Consiliului General…