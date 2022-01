Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, dupa mai multe ore de discutii la sediul STB pe tema grevei angajatilor, ca i-a convocat la ora 12.00 la Primarie pe sefii de autobaze. El s-a declarat surprins de continuarea grevei in pofida deciziei de suspendare emisa de catre instanta, considerand…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din Capitala au ramas și azi in depouri, in ciuda deciziei instanței de a suspenda greva STB declanșata joi. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București, unde spera sa ajunga la un acord cu angajații aflați in greva. „Nu…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat joi seara, intr-o intervenție la Digi24, ca a fost depusa o plangere penala impotriva celor care au „instigat” la protestul STB care a paralizat joi Bucureștiul. In contextul in care sindicaliștii au anunțat ca e posibil sa continue greva și vineri,…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, joi, pe Facebook ca spera ca niciun lider de sindicat sa nu sfideze decizia Tribunalului Bucuresti de a suspenda greva angajatatilor STB si sa incite la continuarea protestului. Edilul a spus ca este in continuare deschis dialogului, insa pana…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, in aceasta dimineața, ca greva initiata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este una ilegala, cu substrat politic. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Generale, edilul a afirmat ca greva este o actiune…

- Primarul Capitalei a declarat joi dimineața, pentru Digi24, ca s-a vaccinat cu prima doza impotriva COVID. Acesta anunțase la finalul lunii noiembrie ca se va imuniza, dupa ce va face mai multe investigații.„Da! Prima doza!”, a raspuns Nicușor Dan cand reporterul Digi24 l-a intrebat daca s-a vaccinat.Nu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, miercuri, urari cu prilejul Zilei Nationale tuturor romanilor "care-si inteleg binele personal ca parte a binelui public". "Tuturor romanilor care muncesc sau invata zi de zi, care cred in viitorul lor si al tarii, care-si inteleg binele personal…

- Liderul USR, vicepreședintele Dan Barna, susține ca multi membri PNL nu sunt de acord cu decizia de a face coalitie cu PSD. „Sunt foarte multi membri PNL care nu sunt deloc… unii cu pozitie de decizie, altii membri simplu sau alesi locali cu relevanta importanta in partid, care sunt nu nemultumiti,…