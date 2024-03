Caramitru a spus de ce Nicușor Dan va pierde cursa pentru Primărie Analistul Andrei Caramitru ne ofera o viziune ingrijoratoare despre viitorul politic al lui Nicușor Dan, primarul Bucureștiului. Caramitru prezice, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Nicușor Dan va avea zile grele, pe fondul unor scandaluri. Una dintre problemele majore este o descindere a DNA la spitalele din București, care arata probleme serioase in sistem. Actualul arhitect șef al capitalei este in centrul unui alt scandal, acuzat ca a semnat documente importante intr-o perioada cand postul sau era vacant. Caramitru aduce in discuție și un alt dosar ce il implica pe Nicușor Dan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

