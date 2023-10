Nicușor Dan anunță că prețul gigacaloriei rămâne subvenționat și iarna asta Primarul general a anunțat ca prețul gigacaloriei va ramane subvenționat și anul acesta, pentru bucureștenii cu incalzire de la stat. Pretul gigacaloriei ramane plafonat, cel real este de aproximativ 1.000 de lei, din care bucurestenii vor plati 346 de lei, ca si iarna trecuta, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pierderile din retea au scazut in valoare absoluta foarte mult, au crescut in procent, pentru ca a fost o iarna calda si vanzarile au scazut (…). Pierderile noastre sunt undeva la 20-25% iarna, undeva la 60-70% vara, pentru ca este consumul mic si apa cu presiune mica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

