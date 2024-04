In ultima vreme, Nicușor Dan se zbate sa creasca in sondaje, insa de problemele reale ale bucureștenilor nu pare sa ii pese. Dupa aproape patru ani de mandat in care a lasat oamenii in frig iarna de iarna și fara apa calda, acum iși dorește un nou mandat in fruntea locuitorilor Capitalei. Nicușor Dan iși […] The post Nicușor Dan iși pune din nou bucureștenii in cap. Zeci de mii de oameni au ramas fara apa calda appeared first on Puterea.ro .