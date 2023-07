Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, de sambata dimineata, modulul national specializat de stins incendii de padure, trimis in sprijinul autoritatilor din Grecia si amplasat in apropiere de Atena a devenit operational. Zecile de salvatori romani sunt pregatiti sa intervina…

- Politistii si procurorii ieseni au inceput o ancheta dupa ce un barbat ar fi fost accidentat mortal pe un drum din localitatea Holboca, iar soferul masinii ar fi parasit locul accidentului. Printre cei vizati in ancheta se afla si fostul sef al Serviciului de Permise si Inmatriculari Iasi, Vasile Zacornea.Cercetarile…

- Politistii si procurorii ieseni au inceput o ancheta dupa ce un barbat a fost accidentat mortal pe un drum din localitatea Holboca, iar suspectul a parasit locul accidentului. Potrivit unor surse judiciare citate de publicatia locala Ziarul de Iași, masina implicata in accident i-ar apartine, conform…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna, reunit joi in sedinta ordinara, a aprobat exercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpararea unei cladiri monument istoric din municipiul Targu Secuiesc, pusa in vanzare de catre Banca Comerciala Romana, in vederea extinderii activitatii Scolii Populare de Arte si…

- Judecatoria Sighisoara a emis, miercuri, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui barbat in varsta de 49 de ani, din satul Hetiur, banuit ca ar fi furnizat unor persoane o serie de inscrisuri contrafacute, reprezentand permise de conducere auto si un atestat de pregatire profesionala…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat sambata, despre situatia aleilor din Parcul Herastrau ca a fost desfasurata procedura de achizitie, proiectare si executie consolidare maluri si tocmai a fost depusa o oferta. El a aratat ca, pentru ca a fost un repros anul trecut, vara aceasta vor arata mai…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta primul week-end al celui mai popular eveniment outdoor din Bucuresti, “Strazi deschise-promenada urbana”, aflat in al treilea an de organizare, care va avea loc in fiecare weekend pana in 8 octombrie.”Strazi deschise e o initiativa a unui ONG pe care municipalitate…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca s-a ințeles cu reprezentantii firmei Solaris sa livreze cele 100 de troleibuze anticipat fata de graficul propus initial in procedura de licitatie. Troleibuzele vor putea fi livrate in primul trimestru al anului viitor, in intervalul ianuarie - martie,…