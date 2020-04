Niculescu povestește cum s-a eschivat de antenamentele intensive de la Duisburg: „I-am dat maioul unui prieten și a alergat el in locul meu” 156 de goluri a marcat Claudiu Niculescu in Liga 1, in 326 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova, Dinamo și Universitatea Cluj Campion al Romaniei. O performanța extraordinara pentru copilul care a inceput fotbalul mare intr-o baraca de muncitori.