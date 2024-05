Capacul enervant. UE a stricat sticlele din plastic Incepand din aceasta vara, toate sticlele de apa din plastic vandute in Uniunea Europeana trebuie sa fie prevazute cu un capac legat de gatul sticlei. Daca capacul este atașat de sticla, se crede ca este mai puțin probabil ca utilizatorii sa il arunce – sticla și capacul vor ajunge sa fie reciclate impreuna. Oamenii au […] The post Capacul enervant. UE a stricat sticlele din plastic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant italian ofera o sticla de vin gratuita clientilor care renunta la telefoanele mobile in timpul mesei, scrie luni, 15 aprilie, The Guardian, potrivit News.ro.Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in Verona, celebrul oras al iubirii, a declarat ca…

- Peter Pellegrini, presedintele Parlamentului slovac apropiat de premierul Robert Fico, si Ivan Korcok, fost ministru de externe, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, dupa ce sambata au iesit invingatori in primul tur, potrivit rezultatelor partiale.Dupa numararea a 64% din…

- Europarlamentarul Vincze Lorant, candidat UDMR pentru un nou mandat, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca oamenii sunt suparati pe Uniunea Europeana din cauza unor decizii gresite si ca se impune schimbarea celor care au luat aceste decizii. "Noi vedem ca oamenii sunt suparati pe Uniunea Europeana,…

- Pe calea aderarii la Uniunea Europeana, Republica Moldova are nevoie de profesioniști competenți in administrația publica centrala și cea locala. Oamenii, insa, nu se grabesc sa se angajeze in funcții publice, arata un studiu realizat de Institutul pentru Inițiative Strategice. Un motiv ar fi salariile…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in plenul Congresului PPE, ca PNL se afla intr-o coalitie cu PSD prin care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate, el mentionand si ca desi cele doua partide au idei politice diferite, „respectul si buna comunicare” le vor…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, in cadrul Congresului PPE, ca pericolul destabilizarii Uniunii Europene este mai ridicat ca niciodata si acesta il reprezinta partidele extremiste si populiste! Nicolae Ciuca a vorbit la congresul PPE despre pericolul destabilizarii Uniunii Europene,…

- Uniunea Europeana va interzice ambalajele din plastic de unica folosința intr-un acord privind noile reguli ecologice. Potrivit Politico, negociatorii au ajuns la un acord mult mai puțin ambițios decat cel propus inițial.

- ”Duminica, putin dupa miezul noptii, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit sa-i faca o surpriza mai putin obisnuita sotiei sale de ziua ei. S-a pozitionat intr-un sens giratoriu apropiat de zona in care locuieste, si-a chemat cativa prieteni care sa il sustina, dupa care a inceput…