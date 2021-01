Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau a ajuns la capatul rabdarii in ceea ce privește scandalul dintre fiul sau și soția lui, Claudia Patrașcanu. In timp ce fostul politician este nemulțumit de alegerile pe care moștenitorul averii sale le face in materie de femei, el este hotarat sa o dea in judecata pe fosta lui nora pentru…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand fiul cel mic al Claudiei Patrașcanu și a lui Gabi Badalau iși va sarbatorii ziua de naștere, dar cantareața deja se pregatește pentru petrecerea pe care o va da in cinsta lui! Oare va lua parte la eveniment și Gabi Badalau?

- Cantareața se apara și spune ca Gabi Badalau avea deja probleme cu legea in urma contractelor cu statul. Femeia recunoaște, insa, ca i-a facut mai multe plangeri fostului soț pentru consumul de droguri. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate…

- Badalau susține ca fosta soție este cea care l-ar fi denunțat la DNA din cauza unor afaceri. Acesta o acuza pe Claudia Patrașcanu ca ii asculta convorbirile, apoi iși nota intr-un carnețel toate amanuntele care i se pareau importante."Fosta mea sotie s-a prezentat la DIICOT, mi-a facut anumtie plangeri…

- Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, vrea sa ii faca plangere penala fostei sale soții. Recent intors dintr-o vacanța petrecuta alaturi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a vrut sa iși vada copiii, insa s-a lovit de refuzul fostei sale soții, Claudia Patrașcanu. Citește și: Scandalos! Iulian…

- Chiar daca trebuia sa fie prima vacanța din viața lor, una dintre cele mai frumoase, iata ca momentele placute au fost deranjate de Claudia Patrașcanu, chiar in timp ce Gabi Badalau se afla cu Bianca Dragușanu in Maldive! Ce i-a scris inca soția acestuia actualei iubite!

- Ce face Claudia Patrașcanu dupa ce soțul sau, Gabi Badalau, s-a cuplat cu Bianca Dragușanu. Cum scapa de tristețe Claudia Patrașcanu, vedeți in articolul de mai jos. Claudia Patrașcanu, dupa ce a aflat ca soțul ei s-a cuplat cu Bianca Dragușanu. De ce este in culmea fericirii? S-a aflat ce face Claudia…

- Data afara ieri, din sala de judecata, la procesul de stabilire a custodiei celor doi copii ai sai, Claudia Patrașcanu a rabufnit ca niciodata in mediul online. In plin proces pentru custodia copiilor și partaj cu soțul sau, Gabi, fiul politicianului Nicole Badalau, solista a insistat ca instanța sa…