Nicoleta Nucă, super sexy în noul videoclip „Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. Piesa este compusa de celebrii producatori Marco&Seba, autorii celor mai de succes piese ale INNEI și cei care, de-a lungul anilor, au lansat unele dintre cele mai ascultate piese romanești, atat in țara, cat și in strainatate. Aceasta este a doua colaborare a Nicoletei cu Marco&Seba, dupa piesa „Cand pleci”. „Este o piesa diferita de ceea ce am cantat pana acum, e mai dinamica, mai fresh, de vara. Mi-am dorit o schimbare și mi-am zis ca e timpul sa ma bucur de varsta pe… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

