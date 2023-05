Stiri pe aceeasi tema

- Shakira se considera o mamica fericita și implinita, concentrandu-se asupra celor doi copii ai sai, Milan și Sasha, baieții pe care ii are cu fostul sau partener de viața, Gerard Pique. Recent, artista a anunțat ca va lansa o piesa alaturi de fiii ei. Ce piesa a lansat Shakira impreuna cu cei doi baieți…

- A fost un adevarat spectacol la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea. Se pare ca, in urma acestui eveniment, 6 mai a devenit o adevarata zi de sarbatoare in Marea Britanie. Și ținutele pe care le-au purtat marile personalitați au fost unele atent pregatite din timp. Cu toate aceste,…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep. Și, de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe omul de afaceri destul de necajit. In imaginile cuprinse de camerele de filmat pare ca divorțul…

- Suspecta ce a pus o bomba in Sankt Petersburg, Darya Trepova, ucigand un blogger pro-razboi, a ajuns la tribunalul din Moscova. Anchetatorii ruși au acuzat-o marți pe Darya Trepova, o femeie de 26 de ani, de infracțiuni de terorism din cauza uciderii bloggerului pro-razboi Vladlen Tatarski intr-o explozie…

- Un baiat de 15 ani a fost agresat de tatal unui coleg cu care acesta a avut un conflict. Scandalul a izbucnit pe o strada din satul Seceani, comuna Ortisoara, iar la un moment dat a intervenit si sotia barbatului, Mirela Pop, care este consilier local al USR in Ortisoara si care, la randul sau, l-a…

- Nicoleta Dragne a fost ceruta in casatorie! Fosta ispita de la Insula Iubirii a recunoscut subtil pe rețelele de socializare, spunand ca a primit inelul. Nicoleta are doi copii și traiește o viața perfecta in familia ei

- Au trecut 28 de zile de cand zeci de mii de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurelor devastatoare care au zguduit Turcia și Siria. La o luna de la seismele puternice, o cațelușa și trei pui au fost salvați de sub daramaturi. Imagini emoționante.

- Un cațel de talie mica a fost scos in viața de sub daramaturi, dupa 25 de zile de la cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și Siria. Patrupedul din rasa bichon a fost gasit de salvatori sub gramezile de moloz.