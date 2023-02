Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, a devenit mama pentru a doua oara, aducand pe lume un bebeluș perfect sanatos. Proaspata mamica a dezvaluit cum a decurs nașterea și a impartașit cu urmaritorii sai și prima imagine cu baiețelul ei.

- Anuryh a trecut prin clipe de panica la 3 dimineața, intr-o padure, dupa ce a ramas cu mașina pe serpentine și au avea nici macar faruri. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit ca a trecut prin momente tensionate și a explicat exact cum s-a intamplat totul.…

- Dupa mai bine de un an și jumatate de relații și planuri pe care le aveau pentru viitor, Cristi de la Insula Iubirii și partenera lui de viața au decis sa puna punct poveștii lor de iubire și sa mearga pe drumuri separate. Cei doi s-au desparțit, iar Cristi face primele declarații in calitate de barbat…

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, a trecut prin momente de coșmar in urma cu doua saptamani. Vedeta și-a vazut moartea cu ochii, asta dupa ce a fost la un pas de a face accident. In exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta vorbește despre clipele pe care le-a traversat chiar in seara…

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, se pregatește sa devina din nou mama, insa de aceasta data, sarcina pare a fi mult mai dificila fața de prima, caci vedeta se confrunta cu mari probleme. Aceastea ne-a declarat, in exclusivitate, ca abia mai poate sa mearga, sa mai stea in picioare,…

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, este o mamica fericita și implinita. Aceasta se mandrește cu un fiul care ii seamana izbitor. Hai sa vezi cat de mult a crescut baiețelul sau Vladimir.

- Nicoleta Dragne și-a aniversat ieri ziua de nume, dar și ziua de naștere. Mai in gluma, mai in serios, fosta ispita de la Insula Iubirii a transmis un mesaj pentru cei apropiați, dar și pentru cei care o urmaresc intr-un numar destul de mare pe rețelele de socializare.