Apa de gură care depistează cariile O echipa de cercetatori de la universitațile din Indiana și Pennsylvania au conceput o apa de gura capabila sa identifice cariile. Aceasta apa de gura, realizata de echipa condusa de profesorul Huyn Koo, are la baza un pigment care coloreaza la contactul cu acizii responsabili de distrugerea smalțului și a dentinei. Cand apa de gura […] The post Apa de gura care depisteaza cariile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Arta din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 9 mai, un atelier de journaling cu tema „Puterea vindecatoare a scrisului ca forma de auto-cunoaștere". Evenimentul intitulat „Atelier de Journaling – Pallady", este organizat de reprezentanții muzeului in colaborare cu actrița și scriitoarea…

- Cristian Popescu Piedone a ales sa-și petreaca Joia celor Douasprezece Evanghelii la biserica. Edilul a postat cateva fotografii și a transmis un mesaj pentru urmaritorii acestuia. In postarea realizata de acesta, Cristian Popescu Piedone atrage atenția asupra importanței acestei zile. Edilul susține…

- Angajatorii au constatat o tendința de creștere a nivelului de stres la locul de munca in randul angajaților, pentru 2024, situație generata de transformarile tehnologice, lipsa conexiunii, și a sentimentului de apartenența, prin munca la distanța (telemunca), sau in format hibrid. Cei mai afectați…

- Semnificațiile zilei de 1 Mai pot fi interpretate diferit, in funcție de perspectiva din care sunt privite. In timp ce unii sarbatoresc sosirea soarelui și a verii, renașterea naturii și a tradițiilor stravechi, alții celebreaza revoltele și protestele care au condus la crearea Zilei Internaționale…

- Moneda nationala s-a depreciat in continuare, marți, in raport cu euro, comparativ cu tranzacțiile de luni, dar s-a apreciat fața de dolarul american, arata cursul BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat un curs de 4,9759 lei, pentru un euro, fata de luni, cand a fost de 4,9758 lei. Aprecierea…

- Cabinetul Ciolacu adopta azi o Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier de frontiera peste raul Tisa, la granița de stat romana și ucraineana in zona localitaților Sighetu Marmației (Romania) – Bila…

- Romania are luni, 29 aprilie 2024, cel mai mic preț al energiei electrice din regiune și al treilea cel mai mic din Uniunea Europeana. Prețurile pentru energia electrica cu livrare luni, 29 aprilie, inregistrate pe piețele SPOT din țarile membre plaseaza Romania in topul țarilor cu cele mai mici prețuri.…

- Rarul fenomen astronomic va incepe in Oceanul Pacific la ora locala 15.42 (18.42 ora Romaniei), iar apoi se va termina in Atlantic la ora locala 20.52 (23.52 in Romania). „Soarele Negru” va fi vizibil pentru ochii a milioane de oameni din Mexic, Statele Unite și Canada. Romanii vor putea urmari evenimentul…