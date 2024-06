Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in județul Galați: un mal de pamant s-a prabușit peste trei muncitori. O persoana a murit și alta este in coma, o a treia victima este ranita, dar conștienta.

- Trei muncitori au fost ingropați sub un mal de pamant la Galați, luni. Unul a murit, altul e conștient, iar cel de-al treilea este resuscitat. ISU Galați a fost alertat despre surparea unui mal de pamant in localitatea Tudor Vladimirescu, la ieșire spre Hanu Conachi.

- In varsta de 72 de ani, mama gimnastei Gina Gogean a murit intr-un cumplit accident rutier. Tragicul eveniment a avut loc sambata, in județul Galați. Conform informațiilor aparute in spațiul public, accidentul s-a petrecut in jurul orei 5:30, la ieșirea din localitatea Piscu. Mai multe detalii puteți…

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Tragedie in voleiul romanesc! Fostul antrenor Sorin Pop a murit in noaptea de sambata spre duminica, la 56 de ani (nascut pe 28 septembrie 1967). Acesta a obținut trei titluri de campion al Romaniei. A murit Sorin Pop la 56 de ani Sorin Pop a murit bruc. Acesta a ocupat funcția de antrenor secund al…

- Au fost clipe de teroare pe o autostrada din Belgia. Un maramureșean a murit in urma incidentului iar o femeie acestui ar fi fost transportata la spital pentru investigații medicale. The post EXCLUSIV: TRAGEDIE IN BELGIA Un șofer de tir din Maramureș a murit dupa ce un inconștient ar fi aruncat de pe…

- Tragedie in Italia. Cinci muncitori au pierit, luni, in Sicilia. Nenorocirea a avut loc intr-o stație de epurare, in apropiere de Palermo, unde oamenii se aflau la lucru. Casteldaccia, nuovo incidente sul lavoro: 5 morti e 2 feriti pic.twitter.com/1cp5phMPEW — AGTW (@AGTW_it) May 6, 2024 ???? #Casteldaccia…

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu o mașina. Motociclistul care a decedat era polițist la trupele speciale ale IPJ Galați și se afla in timpul liber