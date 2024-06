Stiri pe aceeasi tema

- Cum petrece Radu Mazare acest weekend. Fostul primar profita din plin de libertate. Imagini rare cu fostul edil alaturi de fiul lui, dar și de avocata sa, Lizeta Haralambie. Ce a postat pe rețelele de socializare.

- Radu Mazare și-a gasit deja un loc de munca. Fostul primar al Constanței a depus in instanța o promisiune de angajare din partea unei companii turistice din Grecia, conform Fanatik. Precizam ca Mazare nu e deloc strain de acest domeniu. El se angajase in domeniul turistic dupa ce nu a mai fost primar,…

- Radu Mazare a facut un anunț important, odata cu eliberarea din inchisoare. Fostul edil al Constanței a dat de veste ca va deveni tata pentru a doua oara, la 55 de ani. Vrea sa se concentreze pe viața de familie și nu va mai fi interesat de lumea mondena. Radu Mazare, din nou tata Fostul […] The post…

- Radu Mazare va fi eliberat inchisoare, dupa cinci ani de la extradarea din Madagascar. Tribunalul Ilfov a admis cererea de eliberare condiționata a fostului primar al Constanței, iar decizia este definitiva. Radu Mazare a ieșit din penitenciar Radu Mazare iese din inchisoare, dupa ce a fost inchis in…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, iși joaca cartea pana la capat și contesta decizia prin care i s-a refuzat eliberarea condiționata. Cum decizia instanței nu era una definitiva, Mazare a facut uz de posibilitatea legala de a contesta.…

- Cererea lui Radu Mazare de liberare conditionata a fost respinsa, miercuri, de Judecatoria Sectorului 4, dar decizia magistratilor nu este definitiva. Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de eliberare condiționata a fostului primar al Constanței, Radu Mazare, miercuri. Cu toate acestea, decizia…

- Astazi, este așteptata pronunțarea Judecatoriei Sectorului 4 legat de cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare. In dosarul lui Radu Mazare, primul termen a fost in data de 19 martie, iar in 9 aprilie,…

- Baronul PSD de Constanța, Felix Stroe, a facut doua nominalizari controversate la funcțiile cheie ale județului, fapt pentru care este acuzat chiar de membrii de partid ca face jocurile PNL. Liderul PSD Constanța Felix Stroe a anunțat recent candidații partidului la Primaria Constanța și la Consiliul…