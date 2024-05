Tunelul feroviar prin care vei putea ajunge din Europa direct pe alt continent s-ar putea construi într-un timp-record Planul de a uni Europa și Africa printr-un tunel a fost discutat inca din 1979 și acum pare sa devina o realitate iminenta. Dupa 45 de ani de la prima propunere a unui tunel feroviar care sa conecteze Spania și Marocul, ministrul spaniol al transporturilor iși exprima dorința de a revitaliza acest proiect masiv. Daca acest proiect va fi realizat, exista mari șanse sa fie finalizat in timp util pentru Cupa Mondiala FIFA din 2030, care va fi organizata in comun de Maroc, Spania și Portugalia. In prezent, calatoria intre Madrid, capitala Spaniei, și Tanger, un oraș marocan situat strategic intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a anunțat vineri ca a decis taierea oricarei legaturi intre consulatul spaniol de la Ierusalim și palestinieni, ca raspuns la recenta recunoaștere de catre Madrid a statului Palestina și la un apel antisemit lansat de un ministru spaniol. „Am decis sa tai…

- Irlanda, Norvegia și Spania au anunțat miercuri ca vor recunoaște oficial statul Palestina. Oslo și Madrid au spus ca decizia va intra in vigoare pana pe 28 mai. Este un moment istoric. Cel puțin 140 de state membre ONU recunosc deja statul palestinian, inclusiv Romania, dar alte tari, precum Statele…

- Calatoria cu trenul pe sub apa intre Europa și Africa ar putea deveni realitate. Pana in 2030, oamenii ar putea ajunge cu trenul pe sub Stramtoarea Gibraltar, din Madrid pana in Maroc, in Casablanca. Guvernul spaniol a alocat deja 2,5 milioane de dolari pentru acest proiect.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi si ministrul sau de externe, Hossein Amirabdollahian, si au pierdut viata in prabusirea elicopterului care ii transporta, intr o zona muntoasa si pe o vreme foarte rece, a declarat luni un oficial iranian, dupa ce echipe de cautare au localizat epava aparatului de…

- Ministrul adjunct de externe al Belarusului a sosit in vizita in Coreea de Nord, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul adjunct de externe al Belarusului, Evgheni Șestakov, a sosit marți la Phenian, in Coreea de Nord, a anunțat miercuri agentia nord-coreeana de stiri KCNA, fara

- Ministrul iranian de Externe i-a convocat duminica pe ambasadorii Regatului Unit, al Franței și al Germaniei pentru a protesta impotriva a ceea ce el a calificat „poziția iresponsabila” fața de represaliile Teheranului contra Israelului, anunța agenția iraniana de presa ILNA. Cele trei țari europene…

- Ministrul roman al Apararii, Angel Tilvar, a declarat intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24 , ca exista o cooperare stransa militara intre Romania și Republica Moldova, dar ca guvernul din țara vecina respecta statutul de neutralitate al țarii noastre.

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, scrie digi24.ro .