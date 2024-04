Stiri pe aceeasi tema

- In raportul de joc, arbitrul Ovidiu Hațegan (43 de ani) a explicat de ce i-a acordat doar cartonaș galben lui Josue Homawoo (26) in Dinamo - Poli Iași 1-0. Minutul 29 din Dinamo - Poli Iași, meci caștigat in cele din urma de „caini”, 1-0, grație golului inscris de Ahmed Bani in prelungirile parții secunde.…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Alaturi de jurnalistul GSP Adrian Duța, comentam cele mai tari subiecte ale inceputului de saptamana: victoria liderului FCSB, la Cluj, cu CFR, scor 1-0. Roș-albaștrii pot deveni campioni matematic chiar din etapa viitoare!succesul…

- ​Meciul dintre Dinamo și Poli Iași s-a incheiat cu victoria dramatica a „cainilor”, scor 1-0, insa partida a avut parte și de o scena cumplita, la un contact intre Josue Homawoo și Luca Mihai.

- Dinamo - Poli Iași 1-0. Cornel Șfaițer, președintele ieșenilor, a lansat acuzații grave la adresa arbitrului Ovidiu Hațegan, despre care a spus ca a impins-o pe Dinamo de la spate. Hațegan nu l-a eliminat pe Homawoo, fundașul lui Dinamo, deși acesta l-a accidentat grav pe Luca Mihai. Tanarul mijlocaș…

- Ahmed Bani (21 de ani), autorul unicului gol din Dinamo - Poli Iași 1-0, a comentat victoria contra moldovenilor. Dinamo a jucat in superioritate numerica 70 de minute cu Poli Iași, dar nu a putut strapunge defensiva moldovenilor. Golul descatușarii a venit in prelungiri, minutul 90+3, semnat de Ahmed…

- Dinamo - Poli Iași 1-0. Tony, antrenorul ieșenilor, a rabufnit la interviul de la finalul meciului, vizibil afectat de greșeala de arbitraj a lui Ovidiu Hațegan, din prima repriza, cand nu l-a eliminat pe Homawoo. Fundașul lui Dinamo l-a lovit violent cu capul in ceafa pe Luca Mihai, iar mijlocașul…

- Mihai Bordeianu (32 de ani), mijlocaș la Poli Iași, a fost autorul unui discurs-manifest dupa 0-1 cu Dinamo, meci in care deciziile arbitrului Ovidiu Hațegan au cantarit greu. Poli Iași a fost invinsa la București, 0-1 cu Dinamo, dupa ce a jucat in inferioritate numerica din minutul 20. ...

- Dinamo - Poli Iași. In minutul 29, tot stadionul a amuțit. Homawoo l-a lovit cu capul in ceafa pe Luca Mihai, iar jucatorul de la Iași a ramas intins pe gazon. Jucatorii din preajma mijlocașului și arbitrul Ovidiu Hațegan au facut semne disperate catre echipa medicala, pentru a interveni cat mai repede,…