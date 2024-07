Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași, Corvinul Hunedoara, Sepsi și FC Botoșani au disputat astazi meciuri de pregatire in vederea noului sezon de Superliga. Cel mai tare adversar l-au avut cei de la Sepsi. Și-au masurat forțele cu Ferencvaros, campioana Ungariei din ultimele 6 sezoane. Meciul care a durat 120 de minute s-a incheiat…

- Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut vineri conferința de presa premergatoare duelului cu FCU Craiova, din etapa #5 a play-out-ului Superligii. Tehnicianul croat a vorbit despre situația lui Jose Homawoo (26 de ani), cel care l-a accidentat grav pe Luca Mihai (20 de ani), in meciul…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, l-a vizitat pe Luca Mihai, mijlocașul celor de la Poli Iași accidentat grav in eșecul moldovenilor cu Dinamo (0-1), la spital, și a dezvaluit conversația purtata cu internaționalul U20. Mijlocașul imprumutat de CFR la Poli Iași, pana la finalul sezonului, este…

- Cornel Șfaițer, președintele celor de la Poli Iași, a intervenit telefonic la GSP Live și a oferit ultimele detalii despre starea tanarului mijlocaș Luca Mihai, accidentat grav in infrangerea Politehnicii cu Dinamo, scor 0-1 # Șfaițer a comentat și prestația echipei sale de pe „Arcul de Triumf” și il…

- Dinamo - Poli Iași 1-0. Cornel Șfaițer, președintele ieșenilor, a lansat acuzații grave la adresa arbitrului Ovidiu Hațegan, despre care a spus ca a impins-o pe Dinamo de la spate. Hațegan nu l-a eliminat pe Homawoo, fundașul lui Dinamo, deși acesta l-a accidentat grav pe Luca Mihai. Tanarul mijlocaș…

