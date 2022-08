Stiri pe aceeasi tema

- Petrecere mare astazi, in familia Larisei Udila. Micuțul Milan a fost creștinat in urma cu cateva ore, și chiar in acest moment are loc petrecerea fastuoasa. Primele imagini de la botez. Nași sunt Nicole Cherry și soțul ei.

- Zi importanta pentru Larisa Udila! Milan, fiul brunetei, a implinit un an, iar tot astazi va avea loc botezul mult așteptat. Larisa Udila și soțul ei, s-au pregatit intens pentru marele eveniment, iar nașii nu vor fi nimeni alții decat Nicole Cherry și partenerul ei de viața.

- Larisa Udila se pregatește intens de creștinarea fiului ei. Inca nu a anunțat data botezului, insa avand in vedere ca inainteaza destul de repede cu pregatirile, tindem sa credem ca nu mai dureaza prea mult pana la marele eveniment. Aceasta este o persoana foarte activa pe rețele de socializare și impartașește…

- Larisa Udila a facut dezvaluiri uimitoare pe rețelele de socializare, asta dupa ce e frumoasa șatena a marturisit care sunt cele mai mari defecte, dar și cat de mult s-a schimbat viața ei de cand a devenit mamica. Vedeta a adus pe lume in urma cu cateva luni un baiețel, pe nume Milan.

- Larisa Udila este tot timpul cu zambetul pe buze, insa vedeta se lupta și cu starile de anxietate. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data a marturisit pe rețelele de socializare ca inca se mai lupta cu anxietatea și ar vrea sa apeleze la ședințele…

- Toata lumea o cunoaște pe Nicole Cherry, fiind una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, insa puțini știu cine este și cu ce se ocupa proaspatul ei soț, Florin Popa. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani, iar intre ei este o diferența de varsta de…

- Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa s-au cununat civil pe 19 mai 2022. In aceeași zi, au creștinat-o și pe fiica lor, micuta Anastasia care a fost extrem de cuminte pe tot parcursul slujbei.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste clipe, Nicole Cherry și-a botezat fiica, iar in scurt timp urmeaza sa spuna marele "DA" alaturi de Florin Popa. Cei doi parinți au dorit sa marcheze astazi doua evenimente extrem de speciale din viața lor, astfel ca artista a ales o ținuta senzaționala…