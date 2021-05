Stiri pe aceeasi tema

- Slavia Praga a cucerit, duminica, al treilea sau titlu consecutiv de campioana a Cehiei la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe Viktoria Plzen cu scorul de 5-1, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 30-a, in care mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat ultimul gol. Tomas Holes (6), Filip Kasa (22,…

- ​Slavia Praga a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Zlin, în etapa 28-a a campionatului ceh de fotbal.La gazde, Nicolae Stanciu a fost titular si a marcat în minutul 29. Aici poți vedea reușita.Internationalul român a iesit de pe teren, în…

- Slavia Praga și Arsenal se vor infrunta astazi, de la orar 22:00, in returul „sferturilor” din Europa League, iar portarul Ondrej Kolar a parasit mai devreme ședința de pregatire dupa un șut violent al lui Nicolae Stanciu (27), inainte de un meci vital pentru trupa din capitala Cehiei. Meciul de la…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) și Florin Nița (33 de ani) sunt titulari in Slavia Praga - Sparta Praga, derby-ul primei ligi din Cehia. Partida a inceput la ora 19:30, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Look Sport. ...

- ​Slavia Praga a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Mlada Boleslav, în etapa a XXIII-a a campionatului ceh de fotbal.La oaspeti, Nicolae Stanciu a fost titular si a marcat în minutele 27 si 40.Internationalul român a iesit de pe teren,…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, sambata, in meciul castigat de Slavia Praga cu scorul de 3-0 in fata formatiei FK Pardubice, pe teren propriu, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inchis tabela in min. 52, cu un sut de la circa 25 de…